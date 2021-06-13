Путин затаил обиду на Байдена и готов отомстить: чего ожидать от саммита в Женеве

О параллелях намеченной на 16 июня в Швейцарии встречи американского и российского лидеров - Джо Байдена и Владимира Путина с холодной войной прошлого века, о хитростях российского президента и проколах украинского, "Телеграфу" рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

- Согласны ли Вы с теми, кто пытается провести параллель между грядущей встречей Байдена и Путина в Швейцарии – и аналогичными встречами, которые там провели в середине 80-х годов прошлого века президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев?

- Некие параллели действительно есть. Но существует и значительное отличие. Первая встреча Байдена и Путина, как известно, состоится в Женеве, на берегу Женевского озера (оно же Леман) на вилле "Ла-Гранж". И первая встреча Горбачева с Рейганом также прошла в Женеве - в ноябре 1985 года. Завершилась она безрезультатно, оба лидера остались недовольны. После нее советский генсек обозвал американского президента динозавром, а тот отозвался о Горбачеве как о твердолобом большевике. Но некоторое время спустя они смогли наладить нормальный диалог.

В октябре 1986-го Горбачев и Рейган вновь встретились в Швейцарии, но уже в Рейкьявике. И атмосфера накануне проведения грядущего американо-российского саммита начинает напоминать как раз Рейкьявикскую встречу на высшем уровне. И хоть по факту, как считают историки, тогда Горбачев и Рейган ни о чем не договорились, именно эта встреча в значительной мере послужила прологом к завершению холодной войны и установлению доверительных отношений между Кремлем и Белым домом. А уже в декабре 1987 года Горбачев и Рейган на основе предложений, выдвинутых в Рейкьявике, подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Так что параллели имеются. И Швейцария как нейтральная страна для встречи, и масса накопившихся проблем между США и РФ, считающей себя правопреемницей СССР, и не особо большие надежды на конкретные результаты сразу по итогам встречи.

- А в чем же тогда отличие, о наличии которого Вы говорите?

- 35 лет назад встреча Горбачева и Рейгана проходила в условиях холодной войны. И, по мнению экспертов, положила начало ее завершению. Сейчас ситуация обратная. Есть основания считать, что после встречи Байдена с Путиным, в зависимости от результатов (а я настроен скептически), мы сможем официально говорить о том, что получен сигнал о начале новой холодной войны в отношениях между Западом и Россией.

Впрочем, тут всё достаточно условно. Ведь СССР был сверхдержавой, сверхсилой. А нынешняя Россия и близко не стоит с Союзом по возможностям и мощи. При этом РФ агрессивно и бескомпромиссно продвигает свои интересы и свою повестку в мире. Делает это, не обращая внимания на вводимые санкции. Путинский режим, очевидно, в определенной мере заигрался, не осознавая, что не имеет ресурсов для противостояния, к которому стремится.

- Что толкает Путина на развязывание новой холодной войны?

- Он живет фантомными болями потерянного СССР. Мечтает вернуть времена, когда было всего две супердержавы. Потому будет в силу своей даже не настойчивости, а определенного фанатизма - пытаться навязать (не исключаю, что довольно успешно), атмосферу холодной войны за оставшееся до встречи время – и собственно на встрече с Байденом. В прошлом США и СССР любили делить мир и договариваться о том, что будет происходить в тех или иных сферах влияния. Эта атмосфера в некой мере переносится на сегодняшний день. Понятно, что среди прочего предметом обсуждения между главами США и РФ будет ситуация в Украине, Беларуси, на Ближнем Востоке. Путин добился того, что он обсуждает дела третьих стран без участия их лидеров. Делает ровно то, что делали некогда Горбачев и предшествующие ему генсеки.

- Какие геополитические вопросы особо важны для США в рамках этой встречи?

- Точно будут обсуждаться Иран, с которым администрация Байдена хочет восстановить ядерную сделку. И хоть Россия является фактически союзником Ирана, Путин себя удачно продает как посредника. И Байден, обсуждая иранский кейс, постарается заручиться поддержкой РФ.

Еще одна тема - это, конечно, Китай. Байден надеется вырвать Россию из-под китайского влияния. Но выглядит это маловероятно. У РФ и КНР много совпадений интересов - экономических, геополитических. Хоть понятно, что в долгосрочной перспективе Китай рассматривает Россию как враждебное государство. Как угрозу, с которой он намерен разобраться. Для Китая РФ - помеха на пути к геополитическому величию. Но это - в отдаленной перспективе. А пока Путин союзником США в борьбе с Китаем точно не станет. И этот пункт переговоров будет провален.

- Будут ли обсуждать "Северный поток-2", построение которого администрация Байдена, похоже, признала свершившимся фактом?

- Возможно, хоть с "Северным потоком-2", думаю, всё уже ясно. Приятной новостью для Путина накануне встречи с Байденом стало сообщение, что в июле канцлер Германии Меркель собирается посетить Вашингтон для финализации переговоров по "Северному потоку-2". Американцы, похоже, умываю руки. И ключевой путинский геополитический проект (никакой он не финансовый, а именно геополитический, привязывание Европы к РФ) будет, вероятнее всего, запущен до конца текущего года.

- Может ли что-то этому помешать?

- Разве что некие форсмажорные обстоятельства, в том числе внутри США, которые заставят Байдена резко поменять свою точку зрения. Что маловероятно. Либо намеченные на осень федеральные выборы в Германии, которые могут завершиться победой "Союза-90"/"Зеленые" и их союзников. В таком случае новое федеральное правительство гипотетически может отказаться от "Северного потока-2". Но я в это не верю. Считаю, что даже если «Зеленые» победят, никто не откажется от сверхприбылей и влияния, которые сулит Германии реализация проекта СП-2. Немцы выигрывают, как и Путин. Так что жить иллюзиями, что они сами откажутся от трубы, в постройку которой вложили огромные деньги, как минимум, наивно.

- Как Путин и Байден готовятся к встрече?

- В отличие от Трампа, который особо к встрече с Путиным не готовился, Байдена к встрече готовят спецслужбы. И это в США даже не скрывают. Журнал "Тайм", со ссылкой на свои высокопоставленные источники в Белом доме, пишет, что ведущей фигурой, которая готовит Байдена к саммиту в Женеве, является Уильям Бёрнс - директор ЦРУ. Он, кстати, долгое время работал послом США в РФ.

Не секрет и то, что Путина готовят его спесцлужбы, прорисовывая психологический портрет Байдена.

Путин привык вербовать своих сильных визави во время переговоров. Это не значит, что он делает их агентами влияния. Но он всегда старается расположить к себе представителей противоположной стороны, сделать своими союзниками.

Так он в свое время поступил с Джорджем Бушем-младшим. Зная, что тот очень религиозен, Путин рассказал ему фейковую историю о том, что когда сгорела его дача, единственной уцелевшей вещью был крестик Путина. В итоге Буш-младший проникся к Путину доверием.

- А чем Путин может зацепить Байдена?

- Не исключаю, что Путин и российские спецслужбы уже придумали какую-то историю, связанную с эпохой доминирования СССР и США в мире. Возможно, даже притащит в Женеву некий артефакт времен холодной войны, делая ставку, что именно в то время началась политическая карьера Байдена, посещавшего СССР еще со времен Брежнева. Может даже подарит американскому президенту какой-то старый выпуск "Красной звезды" или "Правды", где будет что-то о молодом сенаторе Байдене.

- То есть, он простил ему "Путин-убийца"?

- Ни в коем случае. Более того, я уверен, что Путин затаил злобу на Байдена за это. Подтверждение – недавнее его интервью NBC, когда корреспондент этого канала Кейр Симмонс спросил у Путина, убийца ли он. Путин пытался отшутиться. Но когда журналист припер его, перечислив фамилии убитых путинским режимом россиян - Немцова, Магнитского, Политковскую, Лесина, то Путин достаточно жестко ответил. В стиле - не хочу показаться грубым, но у вас какое-то словесное несварение. И это был не столько ответ журналисту Симмонсу, сколько ответ Байдену, который его этим "убийцей" явно зацепил. Поэтому Байдену нужно быть очень осторожным. Путин не из тех людей, которые забывают и прощают подобные обиды.

- Ждать ли в течение этого года, еще одной встречи Байден-Путин?

- Вполне вероятно. Если не личной, то через видеосвязь. Это стало нормой во времена пандемии. Если же личная, то я уверен, что ни Байден не полетит в РФ, ни Путин - в США. Они могут встречаться на территории нейтральных государств. Но всё зависит от первой встречи. Поскольку многие считают, что она будет безрезультатной, нет смысла вскоре встречаться вновь. Если же будет какой-то результат в процессе переговоров, то чтобы закрепить-развить успех, может быть новый саммит.

- Что скажете о действиях официального Киева в рамках подготовки американо-российского саммита, где будут обсуждать и украинский кейс?

- К сожалению, украинская власть проявила себя глупо, некомпетентно. Встреча Зеленского с Байденом, которая уже могла пройти в Вашингтоне, была отменена из-за глупости украинской власти. Она нагло вмешалась в систему корпоративного управления. Ту самую, которую нам помогали налаживать американцы. Речь, в частности, об отставке Коболева и части набсовета "Нафтогаза". Плюс – скандал, связанный с записями главы Офиса президента Андрея Ермака и личного адвоката Трампа – Руди Джулиани. Плюс – кейс Коломойского. Всё то, расследование чего хотела бы нынешняя американская администрация. И что упорно не расследуют в Украине. Это говорит о том, что общий фон подготовки встречи Байдена с Путиным украинская сторона создала негативный - для нас.

- Может ли Зеленский встретиться с Байденом или Путиным в обозримом будущем?

- С Байденом вполне возможно – приглашение посетить Вашингтон уже получено, анонсируется встреча в конце июля. Но это, если Зеленский и его Офис не устроят какой-то провокации - и Байден не отменит визит украинского президента в Штаты. Чего я не исключаю. Американцы явно поставили отношения с Зеленским на паузу. С Украиной – нет (помощь нам как оказывали, так и продолжат оказывать), с Зеленским - да. Америка четко послала много вербальных и невербальных сигналов. Они ждут новой администрации, нового президента, с которым можно выстраивать нормальные, прогнозируемые отношения.

С Путиным тоже встреча может состояться. Но тут, как и в случае с Байденом, всё зависит не от желания Зеленского, а от желания другой стороны. Если Путин поманит пальцем, Зеленский в любой момент прискачет туда, куда скажет российский президент. Понято, кроме Крыма или ОРДЛО.

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса спрогнозировал для "Телеграфа", чего ждать от встречи президентов США и РФ.