Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком

В издании CNN получили аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между, экс-адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, дипломатом США Куртом Волкером и тогдашним помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Об этом 8 июня сообщило CNN.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Сообщается, что во время звонка Джулиани он "безжалостно давил и уговаривал" власти Украины расследовать заговор против тогдашнего кандидата Джо Байдена.

Сам звонок начался с пояснения Джулиани ряда запутанных теорий заговора о соглашениях Байдена и вмешательство Украины в 2016 в выборы США, чтобы навредить Трампу.

Во время разговора Джулиани не раз предлагал Ермаку объявить о расследовании возможной коррупции Байдена.

Он также сказал, что дипотношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование.

Во время разговора Ермак дал сигнал американцам, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях".

После этого Волкер вспомнил, что Трамп должен поговорить с Зеленским и поздравить его с парламентской победой.

Напомним, что 29 апреля в квартире бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани была проведена проверка, в рамках расследования в Украине.