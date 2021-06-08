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Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком

Безжалостно давил и умолял: в сети появилась запись разговора Джулиани с Волкером и Ермаком
07:39 Сегодня Телеграф

В издании CNN получили аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между, экс-адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, дипломатом США Куртом Волкером и тогдашним помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Об этом 8 июня сообщило CNN.

 

Сообщается, что во время звонка Джулиани он "безжалостно давил и уговаривал" власти Украины расследовать заговор против тогдашнего кандидата Джо Байдена.

Сам звонок начался с пояснения Джулиани ряда запутанных теорий заговора о соглашениях Байдена и вмешательство Украины в 2016 в выборы США, чтобы навредить Трампу.

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Во время разговора Джулиани не раз предлагал Ермаку объявить о расследовании возможной коррупции Байдена.

Он также сказал, что дипотношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование.

Во время разговора Ермак дал сигнал американцам, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях". 

После этого Волкер вспомнил, что Трамп должен поговорить с Зеленским и поздравить его с парламентской победой. 

Напомним, что 29 апреля в квартире бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани была проведена проверка, в рамках расследования в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Руди Джулиани, Курт Волкер, Андрей Ермак.
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