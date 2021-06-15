Зеленский одним махом сменил уполномоченных по правам детей, реабилитации АТО-шников, контролю за СБУ и земельным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский внес ряд изменений в указе об обеспечении функционирования Офиса президента, а также в положении об ОПУ, а также провел ротации ряда чиновников.
Об этом идет речь в указах № 239 - 248, обнародованных на сайте ОПУ.
В частности, указами были упразднены должности "уполномоченных президента", а вместо них образованы "советники - уполномоченные президента".
Эти изменения привели к увольнению ряда чиновников. В частности:
- Роман Семенченко уволен с поста уполномоченного президента по контролю за деятельностью СБУ;
- Николай Кулеба уволен с поста уполномоченного по правам детей, вместо него советником-уполномоченным президента стала Дарья Герасимчук;
- Вадим Свириденко уволен с поста уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий, но назначен советником-уполномоченным по тем же вопросам;
- Валерий Сушкевич уволен с поста уполномоченного по делам людей с инвалидностью;
- Роман Лещенко покинул пост уполномоченного по земельным вопросам;
- Ольга Будник назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам поддержки образования, науки и спорта;
- Татьяна Ломакина назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.
Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" рассказали о возможном увольнении главы МВД Арсена Авакова.