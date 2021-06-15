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Зеленский одним махом сменил уполномоченных по правам детей, реабилитации АТО-шников, контролю за СБУ и земельным вопросам

Зеленский одним махом сменил уполномоченных по правам детей, реабилитации АТО-шников, контролю за СБУ и земельным вопросам
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский внес ряд изменений в указе об обеспечении функционирования Офиса президента, а также в положении об ОПУ, а также провел ротации ряда чиновников. 

Об этом идет речь в указах № 239 - 248, обнародованных на сайте ОПУ

В частности, указами были упразднены должности "уполномоченных президента", а вместо них образованы "советники - уполномоченные президента". 

Эти изменения привели к увольнению ряда чиновников. В частности: 

  • Роман Семенченко уволен с поста уполномоченного президента по контролю за деятельностью СБУ; 
  • Николай Кулеба уволен с поста уполномоченного по правам детей, вместо него советником-уполномоченным президента стала Дарья Герасимчук
  • Вадим Свириденко уволен с поста уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий, но назначен советником-уполномоченным по тем же вопросам; 
  • Валерий Сушкевич уволен с поста уполномоченного по делам людей с инвалидностью; 
  • Роман Лещенко покинул пост уполномоченного по земельным вопросам; 
  • Ольга Будник назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам поддержки образования, науки и спорта; 
  • Татьяна Ломакина назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности. 

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" рассказали о возможном увольнении главы МВД Арсена Авакова.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, ОПУ.
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