Зеленский одним махом сменил уполномоченных по правам детей, реабилитации АТО-шников, контролю за СБУ и земельным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский внес ряд изменений в указе об обеспечении функционирования Офиса президента, а также в положении об ОПУ, а также провел ротации ряда чиновников.

Об этом идет речь в указах № 239 - 248, обнародованных на сайте ОПУ.

В частности, указами были упразднены должности "уполномоченных президента", а вместо них образованы "советники - уполномоченные президента".

Эти изменения привели к увольнению ряда чиновников. В частности:

Роман Семенченко уволен с поста уполномоченного президента по контролю за деятельностью СБУ;

уволен с поста уполномоченного президента по контролю за деятельностью СБУ; Николай Кулеба уволен с поста уполномоченного по правам детей, вместо него советником-уполномоченным президента стала Дарья Герасимчук ;

уволен с поста уполномоченного по правам детей, вместо него советником-уполномоченным президента стала ; Вадим Свириденко уволен с поста уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий, но назначен советником-уполномоченным по тем же вопросам;

уволен с поста уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий, но назначен советником-уполномоченным по тем же вопросам; Валерий Сушкевич уволен с поста уполномоченного по делам людей с инвалидностью;

уволен с поста уполномоченного по делам людей с инвалидностью; Роман Лещенко покинул пост уполномоченного по земельным вопросам;

покинул пост уполномоченного по земельным вопросам; Ольга Будник назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам поддержки образования, науки и спорта;

назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам поддержки образования, науки и спорта; Татьяна Ломакина назначена на пост советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" рассказали о возможном увольнении главы МВД Арсена Авакова.