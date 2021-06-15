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Участник акции ОПЗЖ нелепо "спалился": "Платили просто..." (видео)

Участник акции ОПЗЖ нелепо "спалился": "Платили просто..." (видео)
Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф

В Киеве у здания Верховной Рады Украины прошел митинг "молодежного крыла" партии ОПЗЖ, по словам организаторов они пришли потребовать от президента Владимира Зеленского прекратить войну на Донбассе.

С одним из участников акции удалось пообщаться корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову. 

На вопрос о том, стоит ли он за идею, молодой человек ответил, что им таки платят, но не смог назвать сумму. 

"Вообще-то платили сначала просто... а с флагом - я не знаю", - ответил он. 

Попытки выяснить конкретную сумму закончились ничем, парень предложил пойти поспрашивать у других - "они скажут". 

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский ранее рассказал собирается ли он еще раз распускать парламент и проводить досрочные выборы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Киев, ОПЗЖ.
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