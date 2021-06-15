Близкое окружение Зеленского и некоторые нардепы ездят на несуществующих номерах (расследование)

Некоторые из украинских топ-чиновников устанавливают на свои автомобили номера прикрытия.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus Info.

В частности в материале идет речь о том, что на автомобиле "Тойота" главы Офиса Президента Андрея Ермака установлены номерные знаки, принадлежащие "Мерседесу". А его заместитель Кирилл Тимошенко, утверждают журналисты, ездит на номерах, не закрепленными вообще ни за одним автомобилем.

В видео говорится, что номера прикрытия есть и у помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Также журналисты обнаружили несуществующие номера и у сына главы МВД Арсена Авакова и у его бизнес-партнера Игоря Котвицкого.

Чужие номера авторы материала обнаружили и у нардепа "Слуги народа" Андрея Клочка. А у автомобиля нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы, по их словам, номера меняются регулярно.

При этом по украинскому законодательству право на подобные номера имеют лишь правоохранители, госохрана и те, кого она охраняет.

Как сообщалось ранее, журналисты Bihus Info ранее выложили в открытый доступ "пленки Медведчука".