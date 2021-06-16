Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина могла бы "рубить" миллиарды, продавая товары, но довольствуется миллионами за сырье: плюсы и минусы "сырьевой иглы"
Украина могла бы "рубить" миллиарды, продавая товары, но довольствуется миллионами за сырье: плюсы и минусы "сырьевой иглы"
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить
"Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг
"Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг
Обнесли проволокой и постелили новый асфальт: как готовили виллу Ла Гранж для встречи Байдена и Путина
Обнесли проволокой и постелили новый асфальт: как готовили виллу Ла Гранж для встречи Байдена и Путина

"Слугу народа" просто засыпали цветами в Раде: яркие фото

"Слугу народа" просто засыпали цветами в Раде: яркие фото
11:43 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

16 июня зал заседаний Верховной Рады стал похожим на цветочній базар. Дело в том, что сегодня поздравляют с днем рождения народного депутата "Слуги народа" Юлию Гришину. Ей исполняется 43 года.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места событий.

На снимках из Верховной рады видно, как несколько народных депутатов поздравляют и дарят цветы Гришиной.

Юлия Гришина из Слуги народа празднует день рождения – коллеги поздравили ее шикарными букетами

Юлия Гришина из Слуги народа празднует день рождения

Юлия Гришина празднует день рождения – коллеги поздравили ее букетами

На фото подаренные ей букеты, которых было как минимум 10.

цветы Юлия Гришина из Слуги народа празднует день рождения

Отметим, что Гришина является главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

Депутатом она стала 3 сентября 2019 года. 

Напомним, что 4 июня "Телеграф" показал, как нардеп Наталья Королевская в Раду пришла в свитере известного бренда Fendi, который стоит около 25 тысяч гривен. 

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 426

Все по теме:

Слуга народа, Юлия Гришина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
02 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
03 Червяки - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)
04 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
05 От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинка погибла после падения с балкона в Турции: последние минуты жизни девушки попали на видео
Украинка погибла после падения с балкона в Турции: последние минуты жизни девушки попали на видео
Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: трагедия в Киеве попала на видео
Пьяный прохожий толкнул велосипедиста под грузовик: трагедия в Киеве попала на видео
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден сегодня встречается с Путиным: что происходит именно сейчас
Какой праздник 16 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь