"Слугу народа" просто засыпали цветами в Раде: яркие фото

16 июня зал заседаний Верховной Рады стал похожим на цветочній базар. Дело в том, что сегодня поздравляют с днем рождения народного депутата "Слуги народа" Юлию Гришину. Ей исполняется 43 года.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места событий.

На снимках из Верховной рады видно, как несколько народных депутатов поздравляют и дарят цветы Гришиной.

На фото подаренные ей букеты, которых было как минимум 10.

Отметим, что Гришина является главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

Депутатом она стала 3 сентября 2019 года.

Напомним, что 4 июня "Телеграф" показал, как нардеп Наталья Королевская в Раду пришла в свитере известного бренда Fendi, который стоит около 25 тысяч гривен.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"