Зеленский ответил, считает ли Путина убийцей: "Ты не бог"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что нельзя ставить и отвечать на вопрос, считает ли он "убийцей" президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение он озвучил во время своего интервью иностранным СМИ 16 июня.

На вопрос, считает ли он Путина убийцей Зеленский вспомнил как ему ранее задавали этот вопрос и он назвал его некорректным. По его словам, есть вопросы ответы на какие могут лишить жизни людей или могут запустить эскалацию.

"Вы можете сейчас лишить (нас - Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации", — ответил президент журналистам.

Он считает, что не стоит задавать и отвечать на такого рода вопросы, даже если хочется. Можно говорить что угодно на улице и дома. "Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может его забрать", — почеркнул Зеленский.

Напомним, что 15 июня президент США Джо Байден рассказал, считает ли Путина убийцей и почему.