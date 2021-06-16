"Сытника вывезли в лес под Киевом": Чаус снова вышел на связь и вспомнил прошлое директора НАБУ (видео)

Судья Николай Чаус утверждает, что уголовное производство, которое в отношении него расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), возникло из-за личной неприязни директора Бюро Артема Сытника, у которого с судьей произошел конфликт еще в 2008 году.

Об этом Чаус сказал в видео, обнародованном в его Telegram-канале в среду, 16 июня.

"По поводу уголовного производства относительно меня, которое находится в НАБУ, хочу сказать, что его следует анализировать, начиная с 2008 года. В 2008 году между мною, Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете в прокуратуре Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киевом, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали возвращения денежных средств", - сказал он.

По словам Чауса, когда в 2016 году Сытник, будучи уже директором НАБУ, открыл уголовное производство в отношении него, "стало понятно, что его друзья, перевернув все с ног на голову, сделали меня во всем виноватым".

Как сообщалось, еще 16 мая Чаус завел свой Telegram-канал, где заявил, что готов предоставить данные о похитителях.