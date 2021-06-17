Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)

В Раде не утихают страсти после выступления нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева о "расстреле ОПЗЖ", что закончилось потасовкой у трибуны. Теперь оппозиционные политики припоминают депутату прошлое.

В сессионном зале нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что он познакомился с Потураевым в штабе экс-президента Украины Виктора Януковича. Теперешний "слуга народа" тогда якобы курировал перевозку агитационных мониторов.

Шуфрич спросил Потураева, что изменилось с тех пор, но в дискуссию вступил Вадим Рабинович.

"Виктор Федорович Потураев", - сказал на идейного противника Рабинович.

Напомним, Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда расстреляют ОПЗЖ". Произошла драка, после которой "слуга народа" все же извинился за сказанное в адрес парламентариев.