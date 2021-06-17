Путин раздражен, потому что услышал от Байдена не то, что хотел, - Магда об украинском вопросе в Женеве

В среду, 16 июня, в Женеве состоялся американо-российский саммит. Встреча президентов США Джозефа Байдена и РФ Владимира Путина, в том числе, их заявления касательно Украины, вызвали неоднозначные оценки в сети.

Своим мнением об итогах саммита с "Телеграфом" поделился политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда.

"От подобных саммитов всегда ожидают каких-то прорывов, хоть на самом деле они являются скорее пристрелочными встречами. Возвращение послов в Москву и Вашингтон соответственно и готовность проводить консультации на уровне дипломатических ведомств – это точно не прорыв. Скорее – рутина отношений государств с двумя самыми крупными ядерными арсеналами в мире", – считает Евгений Магда.

Он отмечает, что Байден говорил преимущественно о правах человека, кибератаках. И не стал озвучить какие-то угрозы в адрес России. Тогда как Путин пытался во время своей пресс-конференции, где вопросы в основном задавали российские журналисты, перекладывать ответственность на США.

"Не думаю, что будет какая-то жесткая реакция Вашингтона. Но свои выводы в США сделают – и будут последовательно оказывать давление на Россию. Повышенное внимание к судьбе Алексея Навального говорит о то, что он стал своеобразным маркером российско-американских отношений", – подчеркивает Евгений Магда.

По его мнению, тема Украины определенно звучала во время переговоров в Женеве.

"И некоторая раздражительность Путина свидетельствует о том, что он услышал от Байдена не совсем то, чего хотел бы. Но не думаю, что это повод для каких-то иллюзий, – считает Евгений Магда. – Нам четко надо понимать, что независимость, евроатлантическая и евроинтеграция Украины, в первую очередь, зависит от нас самих, а не от того, что будут говорить Байден, Путин, Меркель и так далее".

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам женевского саммита 16 июня резко высказался о вступлении Украины в НАТО.



Президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины, а также рассказал, как видит ситуацию с минскими соглашениями.

Как сообщалось, политические эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от встречи Джо Байдена и Владимир Путина.