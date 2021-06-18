Зеленский подписал указ о повышении зарплат медикам: сколько обещают платить

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников.

Об этом он заявил в пятницу, 18 июня, во время выступления в День медика, трансляция которого шла на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

"Не менее 13,5 тысяч гривень для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч гривень для врачей", - объявил Зеленский.

Также он призвал местные власти не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тысяч гривень, а врачи и медсестры - 6 тысяч".

Как сообщалось, судьи ВАКС с миллионами в декларациях судятся из-за сокращения зарплат в карантин.