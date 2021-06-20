"Будем откровенны": Разумков очертил сроки получения Украиной членства в НАТО

Украина сможет стать членом НАТО теоретически в течении последующих 10 лет.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" 19 июня озвучил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Давайте будем откровенны", — говорит он, отмечая, что в течение года вступить в НАТО не представляется возможным.

Разумков уверен, что сперва нужно убедить украинских партнеров и внедрить множество реформ для соответствия стандартам НАТО по обороноспособности и обеспечении армии.

При этом он считает, что Украина достигнет поставленной цели, хотя путь будет и непрост.

По словам спикера в течение 10 лет Украина по теории вступит в НАТО. Однако, это будет зависеть не только он украинских властей, но и от внешних факторов.

Напомним, что ранее участники НАТО дали ответ, сможет ли Украина стать членом Альянса.