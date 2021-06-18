Топ-чиновник из Франции ответил, примут ли Украину в НАТО в ближайшем будущем

Участники саммита НАТО на днях заявили о том, что в будущем Украина может стать членом Альянса. Однако это мнение, не подкрепленное сроками, разделяют не все. Так, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что условия для вступления Украины в НАТО не сложились.

Об этом чиновник сказал в свежем интервью для BFMTV.

"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились. Пока их недостаточно", - говорит Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО уже на следующем саммите глав стран Альянса.

Также напомним, что в ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина тема вступления Украины в НАТО практически не обсуждалась. Однако позже российский политик довольно резко высказался на эту тему.