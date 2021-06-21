"Власти" Крыма самоуверенно отреагировали на новые санкции ЕС

Решение ЕС продлить санкции из-за аннексии Крыма, никаким образом не принесут ущерба экономике полуострова.

Об этом заявил "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков, отметив, что ограничения "никакого непоправимого ущерба полуострову они не наносят".

По его словам, подобное решение было ожидаемо и якобы власти Крыма "не питали себя иллюзиями" и "привыкли к санкционному давлению".

Но, несмотря на внешнюю браваду, Бобков признал, что ограничения все же отразятся на инфраструктурных проектах, "делают их менее простыми в реализации", в частности, "когда речь идет о поставках иностранного оборудования".

Напомним, в понедельник, 21 июня, в Совете ЕС заявили, что до 23 июня 2022 года продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма в 2014 году.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический сезон в Крыму оказался под угрозой срыва из-за масштабного наводнения, затопившего пляжи.