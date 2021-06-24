Стефанчук на миллионы занизил стоимость строящегося имения под Киевом (фото, видео)

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук задекларировал роскошный двухэтажный особняк в английском стиле в селе Белогородка под Киевом, который задекларировал как недостроенный объект, оценив его в 2,4 млн грн. Однако эксперты считают, что "Слуга народа" занизил его стоимость чуть ли не вдвое.

Об этом пишет интернет-издание "OBOZREVATEL".

Издание отмечает, что если к цене за купленную 5 лет назав в Белгородке землю можно не придираться, то задекларированная сумма на строительство особняка вызывает сомнения.

"Строили 270 кв.м дома с нуля, ведь в первую очередь Стефанчук задекларировал потраченные средства на каркас и панели, эскизный проект. Все расходы были внесены в декларацию в 2019 году и общая сумма составила почти 2,4 млн грн. Здесь эксперты не соглашаются", - говорится в заметке.

Эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий отмечает, что за эти деньги невозможно построить дом, который получился у Стефанчука. Но в теории все можно обосновать, и что материалы были дешевые, и что никакие современные технологии не применялись.

"Но я сомневаюсь, что там все плохо. Визуально дом хороший, окна дорогие, материалы, не думаю, что дешевые. То, что я вижу – цена немного занижена", – прокомментировал эксперт.

По словам экспертов, строительство таких имений обходится примерно в одну тысячу долларов за квадратный метр. Работники строительной отрасли говорят, что построить похожий дом за 2,4 млн грн реально с дешевыми материалами, но без внутреннего ремонта и если экономить на инженерии.

"Нельзя сбрасывать со счетов внутренний дизайн, который, как правило, берет на себя до 60% общего бюджета проекта. Дом подобного сорта на 270 кв.м, даже по самым скромным расчетам, не мог стоить меньше 4,5-6 млн грн. Мы сейчас говорим только о строительстве. Добавьте еще внутренний дизайн, мебель, технику, качественные инженерные системы и т.д.", – сказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

Получается, что эксперты оценили недостроенный особняк Стефанчука дороже, чем он указал в декларации.

"Ориентировочно к записанной сумме можно смело добавлять 2 млн грн. Однако если политику придется доказывать реальную цену, то он сможет выйти сухим из воды, ведь "правильный" эксперт сумеет обосновать цену в 2,4 млн грн", - подытоживает издание.

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