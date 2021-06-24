Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым
Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым
"Мы сами виноваты": Зеленский нашел причину, по которой Украина еще не в НАТО
"Мы сами виноваты": Зеленский нашел причину, по которой Украина еще не в НАТО

Стефанчук на миллионы занизил стоимость строящегося имения под Киевом (фото, видео)

Стефанчук на миллионы занизил стоимость строящегося имения под Киевом (фото, видео)
21:43 Сегодня Телеграф Капитал

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук задекларировал роскошный двухэтажный особняк в английском стиле в селе Белогородка под Киевом, который задекларировал как недостроенный объект, оценив его в 2,4 млн грн. Однако эксперты считают, что "Слуга народа" занизил его стоимость чуть ли не вдвое.

Об этом пишет интернет-издание "OBOZREVATEL".

Издание отмечает, что если к цене за купленную 5 лет назав в Белгородке землю можно не придираться, то задекларированная сумма на строительство особняка вызывает сомнения.

Стефанчук_декларация

"Строили 270 кв.м дома с нуля, ведь в первую очередь Стефанчук задекларировал потраченные средства на каркас и панели, эскизный проект. Все расходы были внесены в декларацию в 2019 году и общая сумма составила почти 2,4 млн грн. Здесь эксперты не соглашаются", - говорится в заметке.

Стефанчук_декларация

Эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий отмечает, что за эти деньги невозможно построить дом, который получился у Стефанчука. Но в теории все можно обосновать, и что материалы были дешевые, и что никакие современные технологии не применялись.

"Но я сомневаюсь, что там все плохо. Визуально дом хороший, окна дорогие, материалы, не думаю, что дешевые. То, что я вижу – цена немного занижена", – прокомментировал эксперт.

Стефанчук_дом_скрин

По словам экспертов, строительство таких имений обходится примерно в одну тысячу долларов за квадратный метр. Работники строительной отрасли говорят, что построить похожий дом за 2,4 млн грн реально с дешевыми материалами, но без внутреннего ремонта и если экономить на инженерии.

Стефанчук_дом_2

"Нельзя сбрасывать со счетов внутренний дизайн, который, как правило, берет на себя до 60% общего бюджета проекта. Дом подобного сорта на 270 кв.м, даже по самым скромным расчетам, не мог стоить меньше 4,5-6 млн грн. Мы сейчас говорим только о строительстве. Добавьте еще внутренний дизайн, мебель, технику, качественные инженерные системы и т.д.", – сказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

Получается, что эксперты оценили недостроенный особняк Стефанчука дороже, чем он указал в декларации.

"Ориентировочно к записанной сумме можно смело добавлять 2 млн грн. Однако если политику придется доказывать реальную цену, то он сможет выйти сухим из воды, ведь "правильный" эксперт сумеет обосновать цену в 2,4 млн грн", - подытоживает издание.

Читайте также: "Путин обзавидуется: какие дворцы и имения выстроили украинские олигархи и политики"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 346

Все по теме:

Дом, Декларация, Стоимость, Белгородка, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море
02 "Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков
03 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
04 Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
05 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Крым - это Украина&quot;: США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
"Крым - это Украина": США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе
Рианна засветила голую грудь в прозрачном платье (фото, видео)
Рианна засветила голую грудь в прозрачном платье (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь