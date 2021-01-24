Путин обзавидуется: какие дворцы и имения выстроили украинские олигархи и политики

В России на днях расследователи из команды оппозиционера Алексея Навального выпустили нашумевший фильм о самом крупном особняке президента России Владимира Путина.

На фоне этого, "Телеграф" решил собрать информацию об имуществе украинских олигархов и политиков.

Чаще всего они покупают недвижимость за границей, но некоторые строят роскошные имения и на родине.

Ринат Ахметов

Самому богатому украинцу принадлежит дворец в поселке Плюты под Киевом, о котором недавно писала "Страна".

Имение расположено на территории в 25 га. На участке есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань, а местные жители утверждают, что под особняком проходит подземный тоннель, соединяющий апартаменты с гостевым домом.

Петр Порошенко

Пятый президент владеет роскошным особняком в Козине. Как сообщает "Страна", судя по налоговой декларации, особняк с пристройками занимает площадь в 1331 кв. м и оценивается в 30 миллионов гривен.

Юрий Косюк

Украинский предприниматель в аграрной отрасли и миллиардер владеет домом в поселке Хотов под Киевом.

Как писало издание "Громадське", особняк очень похож на Версальский дворец и расположен на территории бывшего скифского поселения.

Юрий Иванющенко

Бывший нардеп от "Партии регионов", известный также как "Юра Енакиевский", в настоящее время в своем имении в Конча-Заспе не проживает, так как находится в бегах.

Виктор Медведчук

У нардепа от ОПЗЖ есть много домов по всей Украине, о чем писало издание "Наші гроші".

Медведчук владеет 6,16 га на ул.Вышгородская, 150 и 152. На этом участке у него есть резиденция общей площадью почти 3 тыс кв.м., из них жилплощади 438 кв.м. Однако в 2015 году на этот дом был наложен арест.

Еще один дом есть на киевской Оболони. Здание площадью 609 кв.м. тоже было арестовано в 2015 году.

Кроме того, он владеет еще рядом участков и домов по всей Украине, в том числе и в Крыму.

Межигорье

Известная всей Украине бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича занимает площадь в 140 гектаров.

После того, как президент-беглец покинул Украину, здание было передано в управление АРМА.