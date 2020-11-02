Обычный аптекарь из Донецка: у тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом

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Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook - natalie.sedletska

Кроме имущества неподалеку от Ялты у семьи главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого есть еще ряд элитного имущества.

Об этом сообщила журналист проекта "Схемы" Наталья Седлецкая в своем Фейсбуке.

По информации расследования у семьи Тупицкого имеется 4-х комнатная квартира в ЖК "Новопечерские липки".

После того, как в мае 2013 года Александр Тупицкий был переведен из регионов в Киев и назначен судьей КСУ, в сентябре того же года его семья приобрела здесь квартиру площадью 216 квадратных метров. А потом докупила еще два машиноместа там.

В то время, как средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК по состоянию на 2013 год составляла 2900 $, то есть квартира такой площади стоила там больше 600 тыс долларов США.

"Откуда такие бешеные деньги семьи украинского судьи ??".

"Видимо, чтобы именно такие вопросы не возникали - имущество записали на мать судьи, 73-летнюю Галину Тупицкого. По установленной информации из расследования, до этого она работала в сельскохозяйственном предприятии "Белое озеро" в Черкасской области", - рассказала журналистка "Схем".

Но это не все.

У семьи председателя КСУ также есть большое имение под Киевом в Василькове. Дом площадью 211 кв. м и земельные участки общей площадью 23 сотки были приобретены в августе 2018 года.

Это имущество оформлено на тещу Александра Тупицкого - Ларису Колпаченко.

Сам же Тупицкий оформил на себя еще 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов "Схем", длительное время теща Тупицкого - Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

фото с дрона

Если посмотреть на территорию сверху, то видно, что между земельным участком Александра Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Ларису Колпаченко, нет забора.

Это одна общая территория - на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд.

Источники нам рассказали, что на самом деле этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий. Мы решили проверить.

Вчера наша съемочная группа съездила в Васильков. Журналисты увидели во дворе припаркованное авто белого цвета, похожее на BMW X6. Именно такое авто должно жена Александра Тупицкого - Ольга Тупицкого, согласно декларации судьи.

машина

Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry последней модели, в номерах-прикрытия. Именно такие авто закуплены и поставлены на баланс Конституционный суд, чтобы возить судей КС.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось сколько получает главный судья Конституционного суда Александр Тупицкий.

Читайте также в материале "Телеграф": Следователи ГБР инициировали досудебное расследование в отношении главы КСУ Александра Тупицкого. 

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Киев, КСУ, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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