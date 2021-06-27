Шантаж Украины вакцинами: Китай ответил на громкие обвинения

В Китае сообщили, что поставляют вакцины в другие страны без политических планов. При этом в КНР приветствовали снятие Украиной подписи под заявлением о правах человека в китайском регионе Синьцзян.

Об этом сообщили в МИД КНР.

В МИД республики поприветствовали отказ Украины от подписи на заявлении Совета ООН по правам человека в Женеве. Тем не менее, прямо не ответив на обвинения в оказании давления на Украину.

В то же время глава комитета ВР по вопросу внешней политики Александр Мережко сообщил, что в комитет не получал данных об отказе Киева от подписи под заявлением о нарушении прав человека в Синьцзяне.

В МИД страны также никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что ранее Китай оказал давление на Украину, пригрозив, что отменит поставки множества доз вакцины от COVID-19. После чего в Украине отозвали подпись на заявлении более чем 40 стран о расследовании нарушений прав человека в китайском регионе Синьцзян