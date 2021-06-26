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Суббота, 26.06.2021
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Китай шантажировал Украину поставками вакцины: подробности
Китай шантажировал Украину поставками вакцины: подробности
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Китай шантажировал Украину поставками вакцины: подробности

Китай шантажировал Украину поставками вакцины: подробности
07:52 Сегодня Телеграф

Китай оказал давление на Украину, пригрозив, что заблокирует поставку в сотен тысяч доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Пекин требует от Киева отказа от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян.

Известно, что Украина ненадолго присоединилась к заявлению 40 стран, представленной Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве, призывая Китай позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

"24 июня Украина вычеркнула свое имя из списка государств, поддерживающих, после того, как китайские власти предупредили Киев, что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцин против Covid-19 в Украине, если это не будет сделано", - заявили дипломаты двух западных стран.

Дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий публично обсуждать этот вопрос.

По данным агентства,  Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech. На начало мая поступила партия в 1,2 миллиона доз.

Отметим, уйгуры -  тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. В 2018 году в ООН заявляли, что китайские власти держат национальные меньшинства в лагерях и принуждают к труду. Китай отрицает обвинения в свой адрес.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Китай, Вакцина, Уйгуры, CoronaVac, Sinovac Biotech.
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