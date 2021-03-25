Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцы ошибочно используют наименование "Донбасс": озвучено объяснение
Украинцы ошибочно используют наименование "Донбасс": озвучено объяснение
"Не так страшен черт?": почему Байден делает вид, что угрозы со стороны Северной Кореи не существует
"Не так страшен черт?": почему Байден делает вид, что угрозы со стороны Северной Кореи не существует
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко
Действующего нардепа уличили в уклонении от налогов на миллионы гривен: о ком может идти речь
Действующего нардепа уличили в уклонении от налогов на миллионы гривен: о ком может идти речь

В Украину едет первая партия вакцины от коронавируса из Китая: сколько доз CoronaVac получим (фото)

В Украину едет первая партия вакцины от коронавируса из Китая: сколько доз CoronaVac получим (фото)
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Facebook Посольства Украины в КНР

В Украину из Китая в четверг, 25 марта, отправилась первая партия вакцин против коронавируса COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает в четверг на своей странице в соцсети Facebook посольство Украины в Китае.

Согласно информации, 25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac".

Китай_вакцина

"Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МОЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др", - отмечают в украинском посольстве.

Китай_вакцина_2

В дипучреждении отметили, что компания-производитель вакцины Sinovac Biotech была основана в 1999 году, и в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).

Как сообщалось, для применения в Украине вакцину Sinovac одобрили 10 марта. 

Кроме Китая ее применяют в частности в Бразилии, Индонезии, Бангладеш и Турции. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку этой вакцины в средине января. 

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%. 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Китай, Вакцина, Коронавирус, Covid-19, CoronaVac, Sinovac Biotech.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
02 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
03 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
04 Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
05 Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
Мощная волна COVID-19 накроет Украину: ученые дали прогноз на начало апреля
Мощная волна COVID-19 накроет Украину: ученые дали прогноз на начало апреля
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
В аэропорту Харькова возник коллапс из-за новых правил въезда в Украину (видео)
Как похудеть: фитнес-тренер поделилась советами, к которым стоит прислушаться
Как похудеть: фитнес-тренер поделилась советами, к которым стоит прислушаться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь