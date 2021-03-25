В Украину едет первая партия вакцины от коронавируса из Китая: сколько доз CoronaVac получим (фото)

В Украину из Китая в четверг, 25 марта, отправилась первая партия вакцин против коронавируса COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает в четверг на своей странице в соцсети Facebook посольство Украины в Китае.

Согласно информации, 25 марта в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1 915 000 вакцин "CoronaVac".

"Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МОЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др", - отмечают в украинском посольстве.

В дипучреждении отметили, что компания-производитель вакцины Sinovac Biotech была основана в 1999 году, и в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).

Как сообщалось, для применения в Украине вакцину Sinovac одобрили 10 марта.

Кроме Китая ее применяют в частности в Бразилии, Индонезии, Бангладеш и Турции. Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил прививку этой вакцины в средине января.

Ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.