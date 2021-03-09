В Украине одобрили для применения еще одну вакцину от коронавируса

В Украине одобрили для применения китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac.

Как пишет Reuters, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что компания "Лекхим" имеет соглашение на поставку 5 миллионов доз вакцины Sinovac, из которых 1,9 миллиона будут закуплены по схеме госзакупок.

В компании заявили, что документы на регистрацию были поданы еще в прошлом месяце.

Как сообщалось, переговоры о поставках в Украину вакцин из Китая начались еще в декабре прошлого года.

Вакцину Sinovac в Китае одобрили к применению в начале февраля. До этого ее массово поставили в Турцию, где нею привился в том числе и президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее во время брифинга, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.