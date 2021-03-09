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В Украине одобрили для применения еще одну вакцину от коронавируса

В Украине одобрили для применения еще одну вакцину от коронавируса
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине одобрили для применения китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac. 

Как пишет Reuters, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

Отмечается, что компания "Лекхим" имеет соглашение на поставку 5 миллионов доз вакцины Sinovac, из которых 1,9 миллиона будут закуплены по схеме госзакупок. 

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В компании заявили, что документы на регистрацию были поданы еще в прошлом месяце.

Как сообщалось, переговоры о поставках в Украину вакцин из Китая начались еще в декабре прошлого года. 

Вакцину Sinovac в Китае одобрили к применению в начале февраля. До этого ее массово поставили в Турцию, где нею привился в том числе и президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

Ранее во время брифинга, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эффективность вакцины Sinovac выше 70%.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Украина, Китай, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Sinovac.
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