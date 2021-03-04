Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%

Главный санитар Виктор Ляшко высказался о вакцине против Covid-2019 от китайской компании "Sinovac Biotech", первая партия которой должна прибыть в Украину до 15 марта. Медик считает препарат эффективным на 70 процентов.

Об этом сообщает "4 канал".

"Что касается вакцины Sinovac - эффективность, которая была заложена в договоре - это 70%. Не менее 70%, потому что это первый контракт, подписанный Украиной, через ГП «Медицинские закупки Украины», с производителем, без даже промежуточных результатов третьей клинической стадии, поэтому это было условие ", - заявил Ляшко.

По словам медика, нужно различать иммуногенность и эффективность. Иммуногенность это способность вырабатывать антитела в организме человека. Все вакцины прошедшие третью стадию испытаний имеют иммуногенность более 95%. А эффективность это сравнение группы вакцинированных и тех, кому укололи плацебо.

Напомним, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".