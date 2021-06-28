На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)

Представители националистических и патриотических организаций в понедельник, 28 июня, вышли к Офису президента, чтобы объявить Владимиру Зеленскому "подозрение в совершении госизмены".

Об этом сообщается на страничке мероприятия в Фейсбук.

Организатором акции выступает "Движение сопротивления капитуляции".

"Политические заявления Зеленского должны стать не предметом дискуссий, а предметом уголовных производств. Когда правоохранительные органы недееспособны, а суды находятся под влиянием Портнова, роль гаранта Конституции, прав и закона должно взять на себя гражданское общество", - говорится в их заявлении.

После акции, ее участники намерены "сформировать доказательную базу", которую позже собираются передать "соответствующим органам".

За ходом акции следит корреспондент "Телеграфа". Как видно на фото, помимо "ДСК" в демонстрации принимают активисты ГО "Справа громад" и "Демсокыры".

Как сообщалось ранее, предыдущая масштабная акция у Офиса президента состоялась 20 марта. Тогда сторонники активиста Сергея Стерненко раскрасили стены здания, а также выбили стекло входной двери.