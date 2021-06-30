Антимайдановец "Топаз" рассказал о новых проблемах с СБУ

Антимайданивца Игната Кромского, больше известного как "Топаз", сняли с поезда и задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом 29 июня он сообщил в своем Фейсбуке.

По словам Кромского, снова его задерживают для доставки в суд принудительно. Его сняли с поезда, на котором он должен был приехать в Киев на заседание суда.

Она также поделился фото после задержания:

Отметим, что Игнат Кромской во время Революции достоинства был участником Антимайдана под позывным "Топаз".

Напомним, что в марте 2014 года "Топаза" задержали, ему вменяли организацию и участие в массовых беспорядках с применением опасных предметов. В январе 2018 года его засудили на 8 лет заключения с конфискацией имущества, признав виновным в завладении транспортным средством и участии в массовых беспорядках, а также сепаратизме.

Однако, уже в сентябре 2018-го суд постановил освободить "Топаза" из колонии по закону Савченко.