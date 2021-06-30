ОПЗЖ не хочет приходить на внеочередное заседание Рады, где рассмотрят закон Зеленского об олигархах (фото)

Депутатам ОПЗЖ сказали не приходить на внеочередное заседание Верховной Рады 1 июля, когда будут рассматривать закон президента Владимира Зеленского об олигархах.

Об этом сообщил журналист "Телеграфа", побывавший на месте событий.

Информацией о том, что будут голосовать за закон 1 июля нам сообщили источники.

На фото сделанном в Раде видна переписка нардепа от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

В ней четко читается сообщение в группе "ОПЗЖ" в Телеграм. В нем депутатов просят не приходить на заседание в четверг 1 июля.

Напомним, что фракция "Слуга народа" соберется на заседание в среду вечером, 30 июня, для обсуждения законопроекта 5599, который в СМИ прозвали "законом про олигархов".

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"