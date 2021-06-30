Праздновали победу? Депутаты массово опоздали на заседание Рады после матча Украины со Швецией (фото)

В среду, 30 июня, в Верховной Раде Украины началось очередное заседание нардепов.

Как сообщает наш корреспондент, к его началу в 10:00 большинство кресел пустовали. Впрочем, спустя какое-то время народные избранники все же начали подтягиваться в зал и заняли свои места для работы. По какой причине произошло массовое опоздание, неизвестно.

Отметим, что нардепы 30 июня рассматривают законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, а также о правовых основах деятельности Государственного бюро расследований.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, во вторник, 29 июня, сборная Украины в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы сыграла с командой Швеции. Встреча состоялась в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев.