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"Какая-то навязчивая идея": Зеленский объяснил истерию Кремля из-за Украины в НАТО

"Какая-то навязчивая идея": Зеленский объяснил истерию Кремля из-за Украины в НАТО
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Офис Президента Украины

Украина самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию государственных интересов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя слова своего российского коллеги Владимира Путина из прямой линии 30 июня про "военное освоение" Украины. 

Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 1 июля. 

По словам Президента Украины, вопрос НАТО непростой для РФ.

"Тема нашей активной ценностной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества очень беспокоит россиян. Это, кстати, выглядит как какая-то навязчивая идея", — сказал глава украинского государства.

Зеленский дополнительно отметил, что форматы совместных учений не новы. В пример привел "Sea Breeze", проводящиеся с 1997 г. Также он настоял, что ключевое - субъектность государства:

"Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", — сказал Владимир Зеленский.

Также Президент Украины отметил, что тема НАТО напоминает "устаревший детский страх"официальной Москвы. 

Как "Телеграф" сообщал раньше, Владимир Зеленский резко высказался про фразу Путина "один народ"

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, НАТО, Владимир Путин, Владими Зеленский.
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