В Раде напали на Потураева: "Телеграфу" удалось снять момент на видео

В четверг днем в кулуарах Верховной Рады журналистка Ирма Крат напала на народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева.

Как передает корреспондент "Телеграфа", инцидент произошел на пресс-поинте, когда нардеп давал брифинг.

Сначала Крат снимала его на камеру мобильного телефона, подойдя практически вплотную к трибуне, с которой выступал парламентарий.

Затем она начала пытаться его громко перекричать, а затем попыталась ударить его сначала кулаком в лицо, а затем начала бить его сумочкой.

Также в ходе перепалки, сопровождающейся попытками Крат толкнуть и ударить сумочкой парламентария, досталось и другим людям, которые пытались урезонить журналистку.

Когда инцидент был исчерпан, Потураев ответил на вопросы заинтригованных журналистов, однако его ответы не привнесли ясности в ситуацию: парламентарий говорит, что напавшую он не знает, как и то, где она работает. Единственное, что он сказал, так это то, что журналистка представилась Ирмой Крат.

Как сообщалось, 29 июня нардеп Николай Тищенко напал на своего коллегу по фракции Александра Куницкого.