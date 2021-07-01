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В Украине принят закон о коренных народах: кого к ним отнесли и почему русские таковыми не являются

В Украине принят закон о коренных народах: кого к ним отнесли и почему русские таковыми не являются
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф

Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла закон о коренных народах Украины.

Как передает корреспондент "Телеграфа", на внеочередном пленарном заседании в четверг принятие законопроекта №5506 за основу поддержал 331 народный депутат, а за принятие в целом поддержали 325 парламентариев.

Данный закон определяет понятие "коренного народа" и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки, сформировавшиеся на территории Крымского полуострова.

Законом определено понятие "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины".

Стоит отметить. что последнее условие и является причиной того, что русские не были отнесены к коренным народам, а являются национальным меньшинством в Украине, что вызывает большое возмущение со стороны граждан соседнего государства.

Согласно закону, коренные народы Украины имеют право на самоопределение в Украине, устанавливают свой политический статус в рамках ее Конституции и законов, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Законом коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на:

  • лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей;
  • выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме;
  • принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме;
  • поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Среди основных прав коренных народов Украины гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные, а также права на устойчивое развитие.

Законом также определен правовой статус представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме части третьей статьи 7, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь под общую юрисдикцию Украины.

Так, часть третья статьи 7 принятого закона предусматривает, что коренные народы имеют право на направление части доходов, полученных бюджетами всех уровней от пользования природными ресурсами, находящимися на территории АР Крым и города Севастополь, на свои нужды.

Как сообщалось, 30 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, почему русские не являются коренным народом Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Закон, Крымские татары, Коренные народы, караимы, крымчаки.
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