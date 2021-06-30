"Могли бы быть добрыми соседями, если бы не Россия": Кулеба ответил Путину про "один народ"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отреагировал на слова про "один народ" главы РФ Владимира Путина во время "прямой линии с президентом".

Своим мнением на это счет глава ведомства поделился в Twitter.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, развязавший агрессию", - сказал он.

По словам Кулебы, коренные народы Украины - это крымские татары, крымчане, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими и "они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство".

"Альтернативные выдумки - это классика российских манипуляций", - заверил он.

Министр добавил, что когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопрос Украины решался в Москве, но такого не будет.

"Позиция Президента и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал "Телеграф", ранее психолог Светлана Чунихина объяснила, что президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов".