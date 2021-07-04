Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)

Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)

Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: novyny.live

Поздно вечером 3 июля киевские патрульные остановили авто Toyota Camry, за рулем которого находился нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар.

Как сообщает издание Novyny.live, инцидент произошел в Дарницком районе приблизительно в 22:00.

Патрульные остановили политика за не подсвеченный госномер автомобиля. Как отмечает издание, во время проверки документов у полицейских возникли вопросы о состоянии водителя.

Правоохранители заподозрили, что Брагар находится под действием наркотиков и предложили ему пройти медицинское обследование.

После того, как в независимой лаборатории было получено отрицательный результат, нардеп поехал в Дарницкое управление полиции и написал заявление на патрульных.

В свою очередь, в полиции отмечают, что экспертиза даст окончательный результат только через 3-4 суток.  Кроме того, полицейские решили забрать у Брагара водительское удостоверение.

Как сообщает издание, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Также издание Novyny.live поделилось фотографией протокола полиции, в котором утверждается, что нардеп действительно был под воздействием наркотиков во время управления авто.

В свою очередь Брагар отвергает все обвинения в свой адрес. На своей странице в Фейсбук нардеп опубликовал пост-объяснение и рассказал о случившемся. 

Якобы патрульные не представились и начали сразу хамить. А после того, как Брагар отказался дать им взятку, обвинили его в том, что он находится под действием наркотиков. А также потребовали провести экспертизу. Политик сдал тест у врача-нарколога, который оказался негативным. 

Стоит напомнить, что в феврале прошлого году Брагар стал фигурантом громкого скандала. После того, как в Украине повысили цены на газ, нардеп предложил пенсионерки продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 1,046

Все по теме:

Киев, Полиция, Слуга народа, Евгений Брагарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
04 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
05 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала &quot;беременное&quot; фото: &quot;Лучшее приключение в жизни&quot;
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала "беременное" фото: "Лучшее приключение в жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь