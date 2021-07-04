Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)

Поздно вечером 3 июля киевские патрульные остановили авто Toyota Camry, за рулем которого находился нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар.

Как сообщает издание Novyny.live, инцидент произошел в Дарницком районе приблизительно в 22:00.

Патрульные остановили политика за не подсвеченный госномер автомобиля. Как отмечает издание, во время проверки документов у полицейских возникли вопросы о состоянии водителя.

Правоохранители заподозрили, что Брагар находится под действием наркотиков и предложили ему пройти медицинское обследование.

После того, как в независимой лаборатории было получено отрицательный результат, нардеп поехал в Дарницкое управление полиции и написал заявление на патрульных.

В свою очередь, в полиции отмечают, что экспертиза даст окончательный результат только через 3-4 суток. Кроме того, полицейские решили забрать у Брагара водительское удостоверение.

Как сообщает издание, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Также издание Novyny.live поделилось фотографией протокола полиции, в котором утверждается, что нардеп действительно был под воздействием наркотиков во время управления авто.

В свою очередь Брагар отвергает все обвинения в свой адрес. На своей странице в Фейсбук нардеп опубликовал пост-объяснение и рассказал о случившемся.

Якобы патрульные не представились и начали сразу хамить. А после того, как Брагар отказался дать им взятку, обвинили его в том, что он находится под действием наркотиков. А также потребовали провести экспертизу. Политик сдал тест у врача-нарколога, который оказался негативным.

Стоит напомнить, что в феврале прошлого году Брагар стал фигурантом громкого скандала. После того, как в Украине повысили цены на газ, нардеп предложил пенсионерки продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.