Арестович рассказал о подготовке Зеленского к встрече с Путиным

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что вопросы к переговорам Президента Украины Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина готовятся, но их разглашать не будут.

Об этом он заявил в программе на канале "Дом".

По словам Арестовича, это запрещают нормы международной дипломатии, в частности Копенгагенская конвенция.

"Общей фигурой умолчания является сообщение планов на переговоры до того, как эти переговоры состоятся. Выходят только с готовыми решениями", - рассказал спикер ТКГ.

Также разглашение вариантов вопросов может вызвать информационное и дипломатическое противодействие. Это может повлиять на результаты переговоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский все еще готов встретиться с Путиным, но при одном условии.