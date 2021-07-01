Зеленский все еще готов встретиться с Путиным, но при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 июля, заявил Зеленский.

По словам Зеленского, нужно оценивать факты, так как они всегда красноречивее, чем любые заявления. Он добавил, что в частности, недавний саммит США-Россия показал, что вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов, "как это было… практически всегда".

Зеленский отреагировал на обвинения Путина, что якобы "вопросы Украины решаются в Вашингтоне". По словам Зеленского, его "не цепляет эта фраза" и "все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и Украинским государством".

В свою очередь 30 июня Путин заявил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Путин и Зеленский встречались только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.