В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали

Группа народных депутатов от разных фракций предложила президенту Владимиру Зеленскому присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть аналогичные звания Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Соответствующий проект постановления уже зарегистрировали в ВРУ, а его инициаторами являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Родина", "Голос", а также члены депутатских групп "Доверие", "За будущее" и внефракционные парламентарии.

В рекомендации говорится о создании оргкомитета, разработки, утверждения, а также празднике в честь 80-летия создания УПА, который состоится 14 октября 2022 года. Кроме того, органам местного самоуправления нардепы рекомендуют увековечить памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.

Напомним, что Степан Бандера в начале прошлого века являлся организатором украинского националистического движения на Западной Украине, боролся с советской властью и руководил ОУН. Туда же входил и Роман Шухевич, который позже стал главнокомандующим Украинской повстанческой армией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из вандалов, обливший красной краской памятник украинскому деятелю Степану Бандере во Львове, приговорен к 4 годам лишения свободы.