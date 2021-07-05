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Скандал с нардепом Брагаром и "вождением под наркотой": появилась реакция МВД

Скандал с нардепом Брагаром и "вождением под наркотой": появилась реакция МВД
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отреагировал на "наркотический" скандал вокруг нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара и полиции. Он считает, что действия полицейских нужно проверить очень тщательно. 

В понедельник, 5 июля, заместитель министра сообщил в эфире канала "Украина 24", что сейчас проводится служебная проверка действий двух патрульных, которые 3 июля остановили авто Toyota Camry, за рулем которого находился Брагар. 

"Относительно факта задержания народного депутата Брагара по подозрению в том, что он находился в состоянии опьянения, - действительно, такой факт остановки был. Сейчас проводится тщательная проверка действий двух патрульных полицейских, которые остановили машину, за рулем которой был народный депутат", - отметил он.

Геращенко возмутился, что полицейские не включили камеру во время остановки автомобиля и общения с депутатом.

"Они не включили камеры, которые нужно было включать сразу после начала общения с любым гражданином, которого задерживают полицейские. У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - подчеркнул он.

"Народный депутат заявил, что в действиях полицейских, по его мнению, были признаки преступления, они намекали ему на взятку. Если это все подтвердится, понесут строгую ответственность по закону ... Мы сейчас изучаем всю историю остановок двумя полицейскими других граждан и другие факты привлечения ими граждан по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление в состоянии опьянения) для того, чтобы все было объективно", - отметил Геращенко.

Также замминистра заявил, что лично посмотрел видеозаписи и не считает, что Брагар был на них под действием наркотиков.

Оннапомнил о том, что Брагар сдал анализы на содержание наркотических веществ в организме и результаты должны быть в конце недели. 

Геращенко сообщил, что в понедельник глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко встречался с депутатом, и они договорились о "полном участии его (Брагар - ред.) в качестве возможного пострадавшего во всех действиях, которые нужны для установления истины".

Замминистра не исключил также, что полицейские могли остановить политика ради наживы, а следовательно их действия следует тщательно проверить.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях наркотического скандала Брагара и о том, как происходило задержание политика, проведение экспертизы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Наркотики, Скандал, Полиция, Нардеп, Антон Геращенко, Евгений Брагарь.
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