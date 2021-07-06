Генерал назвал главный провал стран Запада вборьбе с Россией за Украину

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12:04 Сегодня Телеграф

Целью президента России Владимира Путина является окончательное снятие с повестки дня вопроса вступления Украины в НАТО и размещения на украинской территории иностранного военного контингента.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал генерал ВСУ Николай Маломуж.

"Пока ему достаточно успешно удается блокировать евроатлантическую интеграцию нашей страны. Он обозначил, что это - "красная линия". И наряду с демонстрацией силы пускает в ход экономические, дипломатические рычаги, выстраивая неофициальные договоренности между РФ и рядом стран ЕС, США", - отметил он.

По его словам, это не выглядит, будто Запад "сдает" Украину, но нас и не особо активно поддерживают теми же военными средствами, да и "финансами помогают все меньше". И в этом, по мнению генерала, заключается главная ошибка.

"Если бы были глобальные вливания в экономику, в новые технологии, передовые производства – в Украине был бы рост экономики. А это – важный фактор для оккупированных Донбасса и Крыма, чтобы они стремились вернуться домой. А так - ситуация сложная, многие продаются российской пропаганде, что в Украине делать нечего, ситуация тут катастрофическая. Между тем, на фоне роста экономики мы получили бы и рост военной составляющей. Западные союзники вкладывали бы в глобальный бизнес, расположенный, в том числе, в нашей стране. И у них появилась бы заинтересованность защищать Украину. Сейчас, увы, этого нет", - добавил Маломуж.

Подробнее о том, почему Путин использует кнут и пряник касательно Украины, читайте в материале "Телеграфа": Между Западом и Россией: разведчик рассказал, как Украине выжать максимум в нынешних условиях.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Донбасс, Запад, Аннексия Крыма, Война на Донбассе.
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