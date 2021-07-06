Устали от старых элит: известный журналист объяснил феномен лидерства Зеленского

Группа "Рейтинг" опубликовала результаты свежего соцопроса, согласно которому президенту Владимиру Зеленскому доверяют 46% из опрошенных украинцев. Он лидирует в рейтинге политиков по этому пункту.

Об этом можно судить из данных опроса.

Для сравнения, Юлии Тимошенко доверяют 30% опрошенных украинцев. Третье место – у Юрия Бойко с 25% доверия среди украинских граждан.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 29,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 12,5% - Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко", - говорится в пресс-релизе по итогам опроса.

По словам блогера и журналиста Дениса Казанского, по итогам опроса напрашиваются два очевидных вывода, которые сразу бросаются в глаза.

"Сохраняется большой отрыв Зеленского от конкурентов. Сколько бы не критиковали действующую власть, старые политики видятся населению еще менее привлекательными. Усталость общества от старых элит сохраняется. Видимо, бросить Зеленскому вызов сможет только какое-то очередное новое лицо", - сказал он.

Кроме того, по мнению Казанского, закрытие каналов Медведчука существенно ударило как по рейтингу ОПЗЖ, так и по рейтингу самого Юрия Бойко.

"После введения санкций рост их рейтингов прекратился и наметился спад. Никакого сочувствия у общества команда ОПЗЖ не вызывает. Прекратилась истеричная пропаганда на ТВ - упала и поддержка", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Телеграф", ранее по данным опроса КМИС, большинство украинцев негативно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского.