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ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш

ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассмотрела и приняла резолюцию, в которой осуждается оккупация Россией Крымского полуострова и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. 

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев в Фейсбук. 

Он отметил, помимо осуждения оккупации части украинских территорий, в декларации также осуждаются военные преступления России и ее наемников, попытки РФ незаконного блокирования Керченской протоки и Азовского моря, нарушения прав человека, милитаризацию Крыма и паспортизацию ОРДЛО. 

"Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанта - немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", - написал Потураев. 

В российской делегации назвали резолюцию "русофобской", после чего она покинула заседание. Вместе с ними ушла и делегация Беларуси, поскольку следующей была принята резолюция о нарушениях прав человека и осуждении преступлений режима Александра Лукашенко. 

Как сообщалось ранее, в России задержали эстонского консула якобы за получение закрытой информации. После этого, в Эстонии назвали действия РФ "провокацией". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, ОБСЕ, Донбасс, Никита Потураев.
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