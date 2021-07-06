ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассмотрела и приняла резолюцию, в которой осуждается оккупация Россией Крымского полуострова и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев в Фейсбук.

Он отметил, помимо осуждения оккупации части украинских территорий, в декларации также осуждаются военные преступления России и ее наемников, попытки РФ незаконного блокирования Керченской протоки и Азовского моря, нарушения прав человека, милитаризацию Крыма и паспортизацию ОРДЛО.

"Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанта - немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", - написал Потураев.

В российской делегации назвали резолюцию "русофобской", после чего она покинула заседание. Вместе с ними ушла и делегация Беларуси, поскольку следующей была принята резолюция о нарушениях прав человека и осуждении преступлений режима Александра Лукашенко.

Как сообщалось ранее, в России задержали эстонского консула якобы за получение закрытой информации. После этого, в Эстонии назвали действия РФ "провокацией".