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Суббота, 10.07.2021
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В ОП рассказали, чем примечателен предстоящий саммит Украина-ЕС

В ОП рассказали, чем примечателен предстоящий саммит Украина-ЕС
15:31 Сегодня Телеграф

12 октября 2021 года в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС. В Офисе президента Украины сообщают, что президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили дату.

В Киеве собираются обсудить вопрос подписания соглашения об совместном авиационном пространстве. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Офиса президента по европейской и евроатлантической интеграции Украины Игорь Жовква.

"Наконец утверждено соглашение о совместном авиационном пространстве. Теперь осталось его подписать и надеемся, процесс подписания и последующей ратификации не займет так много времени, как процесс одобрения проекта соглашения, который растянулся на более семи лет", — отметил чиновник.

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Также в планах ОП на саммите - оценка прогресса пересмотра интеграции экономики Украины в ЕС и тарифной части Соглашения об ассоциации. Среди важных задач переговоров - "промышленный безвиз", оценочную миссию по которому ждут до конца лета. 

Больше информации про планы Украины на международной арене читайте в интервью Игоря Жовквы "Телеграфу".

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

ЕС, Саммит, ОПУ, Офис президента Украины, Игорь Жовква.
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