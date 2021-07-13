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Нардеп Юрченко уверяет, что напал во Львове на человека не будучи под наркотиками (видео)

Нардеп Юрченко уверяет, что напал во Львове на человека не будучи под наркотиками (видео)
11:25 Сегодня Телеграф скриншот

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко, который во Львове попал в ДТП и пытался вырвать камеру у очевидца, заявляет, что получил несколько справок об отсутствии в его крови наркотиков.

Как передает корреспондент "Телеграфа", об это Юрченко заявил у здания Верховной Рады во вторник, 13 июля.

"Я никогда не употреблял наркотики. У меня есть уже на сегодня 4 теста из государственных клиник, из частных клиник о том, что никаких наркотиков я не употреблял", - сказал нардеп журналистам, .

Он также продемонстрировал соответствующие документы, которые датируются 12 июля.

На вопрос, почему анализы были сданы так поздно, ведь инцидент во Львове произошел еще 8 июля, Юрченко сказал, что хотел сразу же после прибытия полиции сдать анализы, однако не нашел в одном из самых больших городов Украины ни одной соотвествующей лаборатории.

Нардеп также несколько раз сказал, что это не он напал на очевидца, а на него напали.

Видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как сообщалось, 8 июля народный депутат Украины Александр Юрченко во Львове попал в ДТП на  не задекларированном автомобиле Ford Mustang. Выйдя из автомобиля, он набросился на автора видео и пытался выбить камеру из его рук. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 349

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Наркотики, Справки, Александр Юрченко.
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