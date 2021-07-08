Скандальный нардеп Юрченко угодил в ДТП во Львове (видео)

Народный депутат Украины, Александр Юрченко во Львове попал в ДТП на не задекларированном автомобиле Ford Mustang.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщил в своем Telegram-канале журналист Тарас Середич.

Как видно на опубликованных кадрах, Юрченко, выйдя из автомобиля, набросился на автора видео и пытался выбить камеру из его рук.

"Говорят, что он был под действием наркотических средств", - написал Середич, добавив, что эту информацию подтверждают его источники в МВД.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года Юрченко, тогда еще находясь во фракции "Слуга народа", угодил в коррупционный скандал со "взяткой помощнику". После чего он был исключен из фракции, однако депутатские полномочия складывать отказался.

25 сентября его арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен. В тот же день залог был внесен и Юрченко покинул СИЗО.

4 ноября с него сняли электронный браслет.

В декабре Юрченко заявил, что его якобы избили в Киеве, впрочем, эту информацию в полиции не подтвердили.