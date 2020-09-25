Скандально известный нардеп Юрченко вышел на свободу

Народный депутат внес залог в размере трех млн гривен и вышел из СИЗО.

Скандальный нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко покинул СИЗО после внесения залога в размере 3 млн гривен, который ему назначил суд.

Об этом сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис, передают "Українські новини".

По словам Чемерис, Юрченко внес залог в полном объёме, после чего и покинул СИЗО.

Стоит напомнить, что НАБУ разоблачила на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко. В ходе расследования НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Кроме того, известно, что часть средств предназначалась самому нардепу.

Нардеп, который покинул фракцию "Слуга народа" и Фищенко отрицают свою вину.

21 сентября Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.