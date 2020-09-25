Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус за сутки убил 70 украинцев
Коронавирус за сутки убил 70 украинцев
Из окон валит черный дым: в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (фото, видео)
Из окон валит черный дым: в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (фото, видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Праздник 25 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 25 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Скандально известный нардеп Юрченко вышел на свободу

Скандально известный нардеп Юрченко вышел на свободу
10:22 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Народный депутат внес залог в размере трех млн гривен и вышел из СИЗО.

Скандальный нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко покинул СИЗО после внесения залога в размере 3 млн гривен, который ему назначил суд.

Об этом сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис, передают "Українські новини".

По словам Чемерис, Юрченко внес залог в полном объёме, после чего и покинул СИЗО.

Стоит напомнить, что НАБУ разоблачила на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко. В ходе расследования НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. Кроме того, известно, что часть средств предназначалась самому нардепу.

Нардеп, который покинул фракцию "Слуга народа" и Фищенко отрицают свою вину.

21 сентября Юрченко арестовали с правом внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

НАБУ, Слуга народа, ВАКС, Александр Юрченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"
02 Жвания назвал Турчинова главным виновником сдачи Крыма
03 "До 40% поражения легких": у мужа Камалии начались осложнения от коронавируса
04 Вольфсбург 2:0 Десна: видео голов
05 Бавария - Севилья: события матча и видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Похолодание уже близко: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные
Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные
Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто
Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто
&quot;Слуги народа&quot; берут помощниками родственников: как они это объясняют (видео)
"Слуги народа" берут помощниками родственников
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь