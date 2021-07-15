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Тупицкому вручили повестку в Офис генерального прокурора

Тупицкому вручили повестку в Офис генерального прокурора
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Ukrinform

Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому вручили повестку в Офис генерального прокурора на 16 июля для вручения сообщения о подозрении в криминальном производстве. 

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец в Facebook.

По его словам повестку доставили в 21:55 с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. 

повестка Тупицкому

"На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда ещё нет, но до утра планируют написать", - отметил адвокат.

Согласно сообщению Кравца, повестка связана с делом октября 2020 года, когда народный депутат Ярослав Юрчишин заявил на судей КСУ о захвате власти. 

Напомним, 14 июля "Телеграф" сообщал, что Верховный Суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Повестка, Конституционный Суд Украины, Александр Тупицкий, Офис генерального прокурора.
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