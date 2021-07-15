Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому вручили повестку в Офис генерального прокурора на 16 июля для вручения сообщения о подозрении в криминальном производстве.

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец в Facebook.

По его словам повестку доставили в 21:55 с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

"На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения правда ещё нет, но до утра планируют написать", - отметил адвокат.

Согласно сообщению Кравца, повестка связана с делом октября 2020 года, когда народный депутат Ярослав Юрчишин заявил на судей КСУ о захвате власти.

Напомним, 14 июля "Телеграф" сообщал, что Верховный Суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.