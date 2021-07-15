В Украине запретят распространять фото и видео с эротическими образами детей

Верховная Рада Украины 15 июля в первом чтении приняла проект закона, касающийся изменений в законе о защите общественной морали относительно защиты прав и интересов детей.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За соответствующий законопроект № 5330-1 в первом чтении проголосовало 343 народных депутатов. Законопроект предлагает запретить создание и распространение фото и/или видео сексуального или эротического образа детей (действующий закон запрещает использовать образы детей в любой форме только в продукции сексуального или эротического характера).

Согласно законопроекту, продукция сексуального или эротического характера может распространяться только при условии ее недоступности детям и без навязывания потребителям.

Сейчас законопроект готовиться ко второму чтению. Если за него проголосует большинство депутатов, то после этого закон отправят на подписание президенту Украины. После утверждения закона Владимиром Зеленским, он вступит в силу.