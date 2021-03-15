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Откровенные фото, поцелуи и челлендж с цепью: украинцев взволновала новость про роман 8-летней модели

Откровенные фото, поцелуи и челлендж с цепью: украинцев взволновала новость про роман 8-летней модели
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф

Киевская 8-летнюю модель Мила Маханец начала встречаться с 13-летним Insta-блогером Пашей Паем.

Как только пара объявил о начале романа,  девочка стала часто публиковать достаточно откровенные и недетские фотографии. Молодая пара активно снимает сторис и видео в TikTok с объятиями и поцелуями. Сама же Милана любит позировать на фото в довольно откровенной взрослой одежде. Также в соцсети "гуляют" фото, где дети спят вместе, обнявшись, а с утра на пару принимают ванну. К тому же, недавно пара приняла участие в челлендже, который состоит в том, что двое остаются скованными в цепь на 24 часа.

Любовь 8-летнего блогера

Говорят, что аккаунт юной модели в Instagram активно раскручивает ее мама Даша Маханец. И она даже специально сняла на 14 февраля детям квартиру, для фотосессии пары, чтобы опубликовать праздничные фото влюбленных.

Любовь 8-летнего блогера

Такой контент вызвал бурю негодования и осуждения, но нашлись и те, кто поддерживает пару, веря, что любовь это прекрасно, а возраст не важен.

"Люди, которые думают, что мы вместе потому, что нас заставили, на нас зарабатывают, или это хайп. Мне вас жалко, вы не верите в любовь, – заявила  на все слова осуждения Мила Маханец в своих историях в Instagram.

Как сообщал "Телеграф", ранее известный блогер Данил Гайдамаха запустил фейковое видео, которым оставил на место россиян с Крымом.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 131

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Instagram, Фото, Мила Маханец, Даша Маханец, Паша Пай.
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