В НАТО рассказали об "еще одном шаге" для Украины на пути ко вступлению в Альянс

В НАТО отметили, что Украина "делает правильные вещи" на пути ко вступлению в Альянс.

Об этом рассказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Гордон Дэвис во время форума "Эффективная промышленность для обороноспособности", пишет НВ.

"Я бы сказал, что Украина делает правильные вещи, то, что от нее ожидается", - сказал он.

Дэвис отметил, что наша страна проводит реформы, хотя и не стал оценивать их интенсивность.

Вместе с тем, он указал, что Украине необходимо продолжать выполнять требования НАТО, а Альянс предоставит всю необходимую помощь для того, чтобы усилить старания.

"Теперь нам нужны подзаконные акты — это будет еще один шаг Украины для реформации", - сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, готова ли Украина ко вступлению в НАТО и что об этом пишет западная пресса.