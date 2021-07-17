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Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию
Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию

Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию

Готова ли Украина к вступлению в НАТО? Взгляд Европы на ситуацию
12:18 Сегодня Телеграф

Учитывая, что Украина находится в состоянии войны с Россией, неудивительно, что она так стремится присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО). По мнению Киева, членство в оборонительном союзе сдерживало бы Россию от обострения конфликта на востоке Украины.

Статья на сайте "Euronews" рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг вопроса возможного вступления Украины в НАТО. "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с ее переводом.

Украинцы верят, что готовы: в июне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "более готова, чем большинство стран Европейского Союза", к вступлению в НАТО.

Но в США и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, мнение менее оптимистичное. Президент Джо Байден недавно заявил, что Украине необходимо "покончить с коррупцией", прежде чем она сможет вступить в НАТО, а также "соответствовать другим критериям".

Украинский журналист Юрий Бутусов в течение многих лет критиковал оборонное ведомство Украины, прежде чем ему предложили должность советника министра обороны Андрея Тарана. Он согласился, потому, с его слов, хотел "навести порядок" в министерстве. Но продержался всего шесть месяцев.

В длинном посте в Facebook, который Бутусов написал после увольнения с работы, он раскритиковал все: от серьезных проблем с военной цепочкой поставок до отсутствия стратегии. Он также сослался на нежелание правительства реформировать армию.

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Взгляды Бутусова по поводу НАТО ясны.

"Было бы большой ошибкой вступить в НАТО без внутренних реформ. Украина не готова ни к Евросоюзу, ни к НАТО. У нас нет проекта собственного государства. Мы не можем объединить наше государство ни для чего. Власть раздроблена, без стратегий, доктрин или институтов", - сказал эксперт.

По словам Бутусова, украинским государством и, в частности, армией управляет несколько "кластеров" чиновников, "работающих в разных направлениях и без плана".

Он утверждает, что украинские военные плохо оснащены, плохо управляются и неэффективны.

В заявлении, отправленном по электронной почте, офис заместителя премьер-министра Украины Ольги Стефанишиной назвал утверждения Бутусова "вводящими в заблуждение".

"У украинского руководства есть четкое видение и стратегия реформ, которые приближают Украину к стандартам НАТО, они знакомы с требования НАТО и реформы имеют свои цели", - говорится в сообщении.

По мнению Бутусова, на реформирование армии уйдет год. Украине необходимо обновить полевые уставы, сократить армию до профессиональных подразделений с лучшим вооружением и обучением.

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По его словам, через год армия будет готова не только к борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами, оккупировавшими часть Восточной Украины в 2014 году, но и к достижению стандартов НАТО.

"Я много раз писал: посмотрите на Великобританию и новую стратегию, которую Джонсон представил в парламенте. У него очень четкие пункты и цели; видение очень ясное. Какие у них проблемы и как они добиваются изменений?", - задается вопросом Бутусов.

"Это принципиальная разница между [Украиной и Европой]. Если у вас нет стратегии, у вас нет качественного планирования. Без качественного планирования у вас нет эффективного бюджета, а без него вы не сможете достичь своих целей".

Министерство обороны Украины готово признать недостатки, в том числе отсутствие связи между правительством и армией, но обещает, что новое законодательство решит проблемы.

 "Координация существует, и она действует. Наверное, иногда бывает не так гладко, как мы все хотим. Но президент, правительство и парламент делают все возможное, чтобы внедрить передовой западный опыт (НАТО и ЕС) в обеспечение безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении Министерства обороны.

Отчет украинского аналитического центра "New Europe" за 2019 год показал, что с 2014 года,  когда началась война, Украина провела реформы, чтобы соответствовать 196 стандартам НАТО. Далее в нем утверждалось, что по сравнению с государствами Восточной Европы Украина "уже демонстрирует приличный прогресс".

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Но стране еще предстоит пройти долгий путь. В отчете, подписанном главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, содержится 100-страничный список требований к реформам, которые необходимо провести в период с настоящего момента до 2025 года, в частности, для того, чтобы украинское законодательство было гармонизировано с законодательством других стран-членов НАТО в сфере обороны и безопасности.

Однако существует мнение, что возможность вхождения Украины в НАТО в значительной степени определяется ни тем, что делает Украина, ни ее реформами или изменением взглядов в Вашингтоне или Брюсселе. Сила, сдерживающая страну, находится не на западе, а на востоке, в России.

"Главный вопрос заключается в том, сможет ли НАТО защитить Украину, если она станет членом НАТО", - заявил изданию "Euronews" Хенрик Ларсен, старший научный сотрудник Центра исследований безопасности в Цюрихе.

"Если вы гарантируете безопасность страны, но не имеете возможности защитить ее, вы подрываете весь альянс. Это основная проблема. Вряд ли НАТО может отпугнуть Россию".

"Но, - добавил Ларсен, - НАТО не хочет этого говорить, потому что это будет означать публичное подчинение агрессивным методам России. Но на самом деле именно это и произошло".

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Россия доказала, что она готова использовать военную мощь для защиты своих интересов в Грузии в 2008 году и в Украине с 2014 года. И поскольку НАТО вряд ли будет рисковать конфликтом с Россией из-за вступления Украины в НАТО, по словам Ларсена, членство для Украины рассматривается как очень "далекая перспектива".

В статье для сайта некоммерческой организации "Carnegie Europe" Джеймс Шерр, старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности в Таллинне, согласился с этим мнением.

"Немыслимо, чтобы тридцать союзников по НАТО, которые даже не могут договориться о целесообразности предоставления Украине оборонительного оружия, согласятся на ее присоединение", - написал Шерр.

Между тем украинское правительство предостерегает от возможного смягчения перед давлением со стороны Москвы, когда речь идет о Плане действий Украины по членству (ПДЧ), который является ключевым шагом на пути к присоединению Украины к альянсу.

"В то время как кремлевская пропаганда устанавливает идею о том, что если НАТО предоставит ПДЧ Украине, это спровоцирует Россию, давайте будем откровенны: нужны ли России какие-либо причины для эскалации конфликта?", - заявил изданию "Euronews" представитель правительства.

"Скорее всего, Кремль найдет или просто выдумает любую подходящую причину, если она соответствует стратегическим геополитическим интересам Путина".

Между тем в комментариях Генерального секретаря Йенса Столтенберга после саммита в Брюсселе мы видим, что НАТО отрицает, что Россия имеет какое-либо отношение к членству Украины в альянсе.

"Я считаю чрезвычайно важным подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь. И это также включает в себя, в каких механизмах безопасности она хочет быть, в том числе хочет ли она быть частью, членом НАТО или нет", - сказал Столтенберг.

"Россия, конечно, не имеет права голоса. Мы не вернемся в эпоху, когда у нас были сферы влияния, когда большие державы решали, что могут делать маленькие соседи. Речь идет об основополагающих принципах признания права каждой нации принимать собственные решения".

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы попытаются убедить немцев в опасности "Северного потока-2".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Украина, ЕС, НАТО, ПДЧ НАТО.
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