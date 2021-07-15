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Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде

Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
07:14 Сегодня Телеграф

Весьма неожиданной новостью для многих стало сообщение канадского издания Le Devoir о попытке украинского государственного предприятия "Антонов" открыть производство самолетов АН-74 в Канаде. "Телеграф" детально разобрался в этой истории и попросил экспертов оценить, о чем свидетельствует данная инициатива со стороны отечественного авиапроизводителя.

Ан-178 – для Минобороны Украины, Ан-74 – для Канады

Как сообщает канадское издание еще в марте ГП "Антонов" зарегистрировал в Монреале дочернюю компанию – Antonov Aircraft Canada. По данным Le Devoir, в планах украинского авиационного гиганта – открыть производство грузовых самолетов Ан-74 на территории провинции Квебек. Примечательно, что это может быть выгодно и Канаде, ведь территория Квебека огромна и авиаперевозки – лучший способ добраться в некоторые из ее частей.

Как пишет Le Devoir, на данном этапе существует документ, который был предложен между правительством Украины и Министерством экономики и инноваций провинции Квебек.

По информации издания, в будущем проекте могут принять участие корпорация Pratt & Whitney или CMC Electronics чьи авиадвигатели и электронное оборудование потенциально может получить канадский Ан-74.

Самолет Ан-74

Основную проблему для будущего предприятия представляет поиск инвестиций, и здесь "Антонов" надеется, что интерес к проекту проявят страны Ближнего Востока, в частности, Саудовская Аравия. Также предприятие может получить поддержку от правительства провинции Квебек при условии инвестиций в будущее производство не менее 10 млн долл. США или создания более 100 рабочих мест с заработной платой выше средней по региону.

Как удалось узнать "Телеграфу", дочерняя компания ГП "Антонов" была зарегистрирована 23 марта по адресу 405 Rue de la Concorde, Suite 907, Montréal QC H3A 1J3. Сайт же фирмы Gold Leaf Aviation, представляющий интересы "Антонова" в Канаде, находится на технических работах. 

Дела самого ГП "Антонов" обстоят непросто. Основной доход компания сегодня получает за счет авиаперевозок, главным образом от созданного в Германии совместного предприятия для оказания услуг агентству логистики НАТО, что приносит "Антонову", по данным журналистов, до 40 миллионов долларов в год.

29 декабря 2020 года пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что был подписан меморандум о сотрудничестве между ГП "Антонов" и МО Украины, по которому военное ведомство заказало для ВСУ три самолета Ан-178. 

Самолет Ан-178

Финансирование для строительства самолетов – 3 миллиарда гривен – "Антонову" в качестве кредита выделил государственный "Укрэксимбанк", и уже в мае предприятие отчиталось о досрочном окончании работ по строительству первого фюзеляжа будущего Ан-178. 

Канадский Ан-74: мечты или реальность?

Мнения опрошенных "Телеграфом" экономических экспертов относительно того, как оценивать намерение "Антонова" открыть сборочное производство самолетов за пределами Украины, разделилось.

Так, по словам экономического эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, будущее "Антонова" выглядит крайне туманно, а само решение компании открыть производство в Канаде говорит о провале в привлечении инвестиций в страну.

"Что мешает Антонову тоже самое сделать в Украине имея инвестнянь, без налога на прибыль с НДС 0% на ввоз оборудования?", – задается вопросом эксперт.

Впрочем, главной проблемой отечественного самолетостроения Монин видит, скорее, в монополизации глобального мирового рынка, который фактически поделен между такими авиагигантами как Airbus и Boeing.

"Фактически мировой рынок поделен между двумя авиагигантами, скупающими производственные мощности у одних и переманивающими научно-технические кадры у других, в том числе у того же "Антонова". Некую глобальную конкуренцию им смогут создать разве что китайцы. Для остальных же остаются некие небольшие ниши, в которых можно работать. Для Антонова это авиаперевозки, но и тут ресурс самолетов не безграничен", – считает собеседник "Телеграфа.

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу

Экономический же эксперт Александр Охрименко считает решение о кооперации "Антонова" единственно верным, чтобы сохранить авиастроительную отрасль Украины.

"В современных условиях вряд ли Украина сможет сама произвести сколь-нибудь значительное число самолетов. Здесь и проблемы финансирования, и отсутствие полной технологии производства, и проблемы с патентами на изделия, часть из которых принадлежат России и многое другое. В подобных условиях кооперация с каким-либо западным авиапроизводителем – наилучшее решение для сохранения авиастроительной отрасли", – уверен эксперт.

Хорошим шагом для Украины, правда, при условии его реализации на практике, считает решение "Антонова" открыть сборочное производство в Канаде и экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Подобная кооперация позволяет использовать наш основной козырь на мировом рынке авиастроения. Так, имеющиеся научно-технические разработки и интерес канадских фирм к данному проекту докажет, что они действительно нужны и используются на практике, а не будут лежать "мертвым капиталом" в КБ. К тому же, часть комплектующих для самолетов в любом случае будут производиться в Украине – это еще один плюс", – считает собеседник "Телеграфа".

Также Кушнирук обращает внимание на то, что именно в данном сегменте к Украине имеют свой интерес весьма платежеспособные страны, нуждающиеся в готовой продукции.

"Много говорят о сотрудничестве с Китаем, но для него Украина – просто сырьевой придаток. 95% нашего экспорта туда – это сырье, а импорт – готовая продукция. В то же время с Польшей, Турцией и, особенно, с Саудовской Аравией ситуация, по крайней мере в самолетостроении, обстоит иначе. Им нужны научные разработки из Украины, в частности, самолеты, и они могут поддержать авиаотрасль инвестициями. А это, в свою очередь, может помочь разработать той же "Мотор Сич" более современные авиадвигатели и поднять отрасль на новую высоту, выйти за пределы стран "третьего" мира, в которых сегодня в основном трудятся предприятия отрасли в Украине", – считает Борис Кушнирук.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Канада, Самолеты, Антонов, Авиастроение.
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