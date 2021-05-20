Зеленский неспроста выбрал "Антонов" для пресс-конференции, но амплуа мечтателя разбилось о жестокую реальность

В годовщину инаугурации, в четверг, 20 мая, президент Владимир Зеленский встретился с журналистами.

Пресс-конференция, самые главные и интересные моменты которой отслеживал "Телеграф", продолжалась три часа. Эксперты поделились с "Телеграфом" мнениями о месте действия, коим была выбрана территория госпредприятия "Антонов", а также о собственно действе.

По мнению директора Киевского института мирных исследований, профессора, политэксперта Андрея Мишина, общение президента с журналистами в ангаре авиазавода «Антонов», в декорациях на фоне самого большого самолета в мире «Мрия», по сценарию Офиса президента, видимо, должно было символизировать мощь и технологичность режима Зеленского и провластной партии «Слуга народа». А также их устремленность к мечте.

«На фоне бескрылых остовов самолетов и фактического состояния дел «Антонова», даже ролик с планами празднования 30-летния независимости и анонсом «Крымской платформы» выглядел весьма специфически. Как и весь первый час пресс-конференции, полностью посвященный мечтам. Туманной, к примеру, выглядит импровизация с обещанием некого всеукраинского референдума по Донбассу. Когда и с какими вопросами, Зеленский не уточнил. Фишки: установка по всей стране гигантских государственных флагов и диджитализизация Украины», - отмечает Андрей Мишин.

Он также подчеркивает, что не обошлось без определения сил зла, ведь в современной информационной войне противник должен быть персонифицирован.

«Первых два «поверженных» Зеленским зла – это Виктор Медведчук и Игорь Коломойский: «Мы понимаем, где сейчас Медведчук. Мы понимаем, что с Коломойским. Прекрасно с вами понимаем: у них больше нет того влияния, которое было». Третье, пока «не побежденное зло», похоже, мэр Киева Виталий Кличко. По словам Зеленского, тот «крадет из бюджета», поэтому его надо снять. Пространно рассуждая об «изначальном противнике», отвечая на вопрос, почему ему так и не удалось стать приговором Петру Порошенко, как когда-то обещал на стадионе, Зеленский дал понять, что предшественника покарает «карма». Дальше списки носителей зла теряются, - подчеркивает эксперт. - На прямой вопрос, кто для него Путин, наш лидер «пропетлял». На вопрос «будут ли санкции, сравнимые с теми, что применены к Медведчуку, против известных олигархов – например, Рината Ахметова», Зеленский отвечать отказался».

Но при этом, обращает внимание Андрей Мишин, Зеленский пообещал поставить вопрос о служебном соответствии «тайного зла», серого кардинала страны, главы МВД Авакова, если выдвинутые против подозреваемых националистов обвинения по «делу Шеремета» отвергнет суд.

Эксперт резюмирует: «В целом, третья большая пресс-конференция Зеленского позволяет сделать некоторые выводы о природе и характере его правления. Его можно определить как специфическое отношение к реальности и вопросу власти, существенно отличающееся от предыдущих президентов Украины. Для Зе-команды самое важное - когнитивный и коммуникативный контроль, власть над сознанием людей, их эмоциями, и разумом. В этом суть «диджитализизации Украины» от Зеленского. Пришедший к власти за счет доминирования в информационном пространстве, нынешний президент Украины видит свой дальнейший путь в борьбе за доминирование собственных субъективных представлений о социально-политической среде - и одновременно в разрушении «вражеских» мнений и мыслей».

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает, что подведение итогов двух лет президентства Владимира Зеленского неспроста происходило на территории ГП "Антонов". По мнению эксперта, тем, кто готовил это действо, хотелось показать, что президент - романтик и имеет мечты, что ему важно наше будущее.

«Во вступительном слове Зеленский больше говорил об отмечании 30-й годовщины независимости Украины. И это тоже, как мне кажется, верный шаг. Вместо «дежурного» перебирания «достижений», рассказов о борьбе с коронавирусом, о важности мира на Востоке, о росте экономики и «Большом строительстве». Все понимают, что у всего есть своя цена, что всему свое время. А потому лучше сосредоточиться на будущем, чем на отчетах о последних двух годах», - считает Юрий Подорожний.

По его мнению, президент выглядел усталым, не играет в «хайп», не пытался понравиться, как это не раз бывало в прошлом. При этом, по мнению эксперта, сама пресс-конференция, на которую было аккредитовано 200 журналистов против 300 прошлогодних, была довольно вялой. И эту тональность задал сам президент.

«Интересно, что Зеленский заявил, что знает, с кем завершит свою каденцию. Несмотря на скандал с якобы «сливом» спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и намеками на причастность к этому главы Офиса президента, глава государства упомянул Андрея Ермака в положительном контексте. Чем подтвердил свое к нему расположение», - отмечает Юрий Подорожний.

Он считает, что для президента важно было объяснить свою позицию относительно санкционных решений СНБО, к которым, несмотря на общественную поддержку, немало вопросов у юристов.

«Президент осознаёт свои личные риски, которые несет принятие этих решений. Ведь государственной властью взят рубеж, после которого есть только один победитель, а оппонент должен быть полностью уничтоженным. И в войне, которую начал президент, еще не ясен победитель, ведь противники еще фактически не начинали свою борьбу, - подчеркивает Юрий Подорожний. – Также во время пресс-конференции президент пытался разъяснить положения закона о олигархате. И это у него не особо получилось. В целом, по результатам пресс-конференции все останутся «при своих». Сторонники будут восхищаться формой, а противники так и не найдут содержания».

Итоги пресс-конференции Владимира Зеленского, проведенной во вторую годовщину его инаугурации, проанализировала для "Телеграфа" аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

Также "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на пресс-конференцию Зеленского.

Напомним, что предыдущая большая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавируса общение президента с журналистами проходило в Мариинском парке.