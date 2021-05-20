"Сто людей могут убить на Донбассе": Зеленский не ответил, считает ли Путина убийцей (видео)

В кулуарах президентской пресс-конференции в четверг, 20 мая, Владимир Зеленский не смог ответить, считает ли президента России Владимира Путина убийцей.

Этот вопрос ему задала журналист телеканала "Прямой", когда он уже уходил с мероприятия.

Судя по видео, Зеленский ушел от прямого ответа, объяснившись следующим образом: "Из-за вашего вопроса завтра сто людей могут убить на Донбассе".

Журналистка не стала молчать и кинула в след Зеленскому: "Мне каждого жаль. Но уже по 100 убивают".

Как сообщал "Телеграф", тема о Путине-убийце возникла после того, как таковым его назвал президент США Джо Байден.

Позже этот своеобразный "флешмоб" подхватил и президент Литвы Гитанас Науседа, также назвавший Путина "убийцей". Вскоре Науседа объяснился, уточнив, что "убийцей" он считает систему в РФ, сформированную за годы Путина у власти. Также на этот вопрос ответила и канцлер Германии Ангела Меркель.